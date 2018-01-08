«Спартак» — «Нефтехимик»: Беспалов сделал блестящий двойной сейв клюшкой

В первом периоде матча московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика» вратарю хозяев Никите Беспалову удался великолепный двойной сейв. Сначала вратарь отразил клюшкой бросок в упор от Жиги Еглича, а секундой позже тем же инструментом сумел отбить добивание от Марата Хайруллина.



Во встрече продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 3:3.

Посмотреть видео сейва голкипера Беспалова также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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