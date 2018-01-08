«Гуда-шоу»: вратарь «Северстали» сыграл соло на гитаре в парике

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное «Гуда-шоу» после победы в домашнем матче с «Ак Барсом» (5:2).



Ранее после побед «Северстали» он танцевал на льду под «Макарену», переодевался в Деда Мороза, играл в футбол и пил пиво, держал клюшку на голове, катался на лёдозаливочной машине и танцевал «калинку-малинку».



Гудачек приобрёл популярность в YouТube благодаря своим «Гудашоу» ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эребру».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.