Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Гуда-шоу»: вратарь «Северстали» сыграл соло на гитаре в парике

Хоккей

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное «Гуда-шоу» после победы в домашнем матче с «Ак Барсом» (5:2).

Ранее после побед «Северстали» он танцевал на льду под «Макарену», переодевался в Деда Мороза, играл в футбол и пил пиво, держал клюшку на голове, катался на лёдозаливочной машине и танцевал «калинку-малинку».

Гудачек приобрёл популярность в YouТube благодаря своим «Гудашоу» ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эребру».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

«Северсталь» обыграла «Ак Барс», вернувшись в зону плей-офф
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент