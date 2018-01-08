«Северсталь» обыграла «Ак Барс», вернувшись в зону плей-офф

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене одержала победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 5:2. Команда Александра Гулявцева вернулась в зону плей-офф Западной конференции.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Кудако, Адам Мазур, Юрий Трубачёв и Руслан Карлин, оформивший дубль. У «Ак Барса» голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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