Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Северсталь» обыграла «Ак Барс», вернувшись в зону плей-офф

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене одержала победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 5:2. Команда Александра Гулявцева вернулась в зону плей-офф Западной конференции.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Вадим Кудако, Адам Мазур, Юрий Трубачёв и Руслан Карлин, оформивший дубль. У «Ак Барса» голы на свой счёт записали Станислав Галиев и Джастин Азеведу.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
5 : 2
2:2, 1:0, 2:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Кудако (Казаковцев, Странски) – 07:07 (5x5), 1:1 – Галиев – 07:33 (5x5), 1:2 – Азеведу (Секач) – 07:53 (5x5), 2:2 – Мазур – 13:44 (5x5), 3:2 – Карлин (Рыбин, Калашников) – 27:48 (5x5), 4:2 – Трубачёв (Гераськин) – 49:05 (5x5), 5:2 – Карлин (Вовченко) – 58:58 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

10 самых ярких хоккейных матчей в 2017 году
«Анахайм» совершил подвиг, лучший матч «Магнитки» и СКА случился в «регулярке», а в КХЛ впервые сыграли на открытом льду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент