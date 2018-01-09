Плотников: у СКА есть тренер, который всегда нам находит мотивацию

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Куньлунем» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Куньлунь» в ноябре и сейчас — одна команда, просто в тот раз нам больше повезло с реализацией моментов, сегодня сложнее было. Хорошо, забили в большинстве. У нас оба вратаря играют на «отлично», их вклад особенный в наши победы. От «Куньлуня» не ожидали, что смогут быстро отыграться, даже сами сдали немного, потом начали наращивать обороты и пришли голы.



СКА вышел в плей-офф и выиграл дивизион. Где ищем мотивацию? У нас есть тренер, который всегда нам находит мотивацию. Так что победа в дивизионе — это второстепенно. Не особо следим за «Локомотивом», концентрируемся на своей игре. К матчу мы подготовимся. Мне принципиально просто забивать, неважно кому. Хорошо, что сегодня мне отдали великолепные передачи.



25 января не жду и не заморачиваюсь по поводу того, что должны объявить состав на Олимпиаду. Хочется игрой здесь и сейчас доказывать, а состав по факту будем уже смотреть.



Смотрел пару матчей молодёжного чемпионата мира, видно, что наша команда старалась. Не получалось в неравных составах, этого компонента и не хватило», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Дубль Плотникова помог СКА взять верх над «Куньлунем»