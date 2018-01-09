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Знарок: реализация у СКА страдала, счёт с «Куньлунем» мог быть намного больше

Хоккей

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Вратарь соперника неплохо отстоял, у нас было много моментов, но реализация страдала. Счёт мог быть намного больше. У Рундблада микротравма. Не знаю, насколько Давид выбыл. Зубарев готов играть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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