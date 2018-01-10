Защитник «Баффало» Антипин похудел на несколько килограммов из-за болезни

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин, который пропустил последние девять матчей, вышел на лёд впервые после болезни и провёл тренировку с командой перед игрой с «Виннипег Джетс» (4:7). Главный тренер Фил Хауси сообщил, что Антипин пока не готов играть.



«Ему надо работать, чтобы вернуться в состав. Он потерял несколько килограммов, болел, такие вещи не проходят за один день. Ему нужно время, чтобы набрать мышечную массу и окрепнуть.

Люди по-разному переносят болезнь, в этот раз Антипин перенёс её тяжело», — цитирует Хаусли The Buffalo News.



25-летний Антипин проводит первый сезон в НХЛ. в 24 играх на его счету четыре передачи при показателе полезности «-3». «Баффало» проведёт игру с «Коламбус Блю Джекетс» 12 января, а затем уйдёт на недельные каникулы.

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