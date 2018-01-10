У дебютировавшего в НХЛ Джеффа Гласса был план, как за месяц попасть в «Чикаго»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о пути вратаря Джеффа Гласса в НХЛ. Голкипер является чемпионом мира среди молодёжи 2005 года в составе сборной Канады, а с 2009 по 2016 год выступал в КХЛ. Гласс вернулся в Северную Америку в 2016 году и дебютировал в НХЛ 29 декабря за «Чикаго Блэкхоукс».



«1 декабря Кори Кроуфорд был в списке травмированных, и «Чикаго» вызвал из АХЛ Жан-Франсуа Берубе. Его партнёр по команде АХЛ «Рокфорд» Джефф Гласс обратился к Питу Фраю (консультант и тренер, который специализируется на психологической подготовке голкиперов. – Прим. «Чемпионата»).



«Джефф был разочарован, и я сказал ему: «Ладно, что же мы можем предпринять?» Мы разработали план, как пробиться в состав «Блэкхоукс» за 30 дней», — сказал Фрай.



Когда Кроуфорд снова травмировался, 27 декабря Гласса вызвали в основу, и через два дня в возрасте 32 лет он провёл дебютный матч в НХЛ.



Фрай работает с Глассом с лета 2016 года. Он предлагает представить ясную картину того, чего ты хочешь добиться, визуализировать её. Дважды в неделю Гласс и другие клиенты Фрая проводят с ним телефонную конференцию, где обсуждают ближайшие цели и анализируют прошедшую неделю», — написал Фридман в своей колонке.

Гласс в этом сезоне провёл четыре матча за «Чикаго» и одержал две победы.