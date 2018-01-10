Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Лапенков в овертайме принёс «Сочи» победу над «Спартаком»

Хоккей

ХК «Сочи» на выезде в овертайме нанёс поражение «Спартаку» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «леопардов».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 3
1:0, 0:1, 1:1, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Воронин (Комаров) – 08:32 (5x5), 1:1 – Шмелёв (Падакин, Лугин) – 25:23 (5x4), 2:1 – Радил (Хохлачёв) – 40:27 (5x5), 2:2 – Андрей Иванов (Хлопотов) – 53:05 (5x5), 2:3 – Лапенков (Блум, Шмелёв) – 64:43 (4x3)

Хозяева дважды вели по ходу основного времени матча. «Спартак» выходил вперёд после точных бросков Артёма Воронина и Лукаша Радила. Однако гостям оба раза удавалось восстановить равновесие в счёте. Отличились Сергей Шмелёв и Иван Ларичев. В овертайме хозяева получили удаление за нарушение численного состава, которое было реализовано Евгением Лапенковым за 17 секунд до конца дополнительного времени.

Видео лучших моментов можно посмотреть на сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент