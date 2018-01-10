Лапенков в овертайме принёс «Сочи» победу над «Спартаком»

ХК «Сочи» на выезде в овертайме нанёс поражение «Спартаку» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «леопардов».

Хозяева дважды вели по ходу основного времени матча. «Спартак» выходил вперёд после точных бросков Артёма Воронина и Лукаша Радила. Однако гостям оба раза удавалось восстановить равновесие в счёте. Отличились Сергей Шмелёв и Иван Ларичев. В овертайме хозяева получили удаление за нарушение численного состава, которое было реализовано Евгением Лапенковым за 17 секунд до конца дополнительного времени.

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