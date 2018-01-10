Скудра: вратарь Галимов выбыл из строя из-за травмы до середины февраля

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра после победы над «Нефтехимиком» (4:2) сообщил о травме основного голкипера команды — Станислава Галимова.

«Станислав Галимов пропустит четыре-пять недель. Должен отметить Ваньку Лисутина, который вышел и сыграл очень профессионально, несмотря на то что пару игр мы дали возможность Андрею Тихомирову почувствовать атмосферу – выйти на замену. Это очень важно. И большая заслуга Лисутина в том, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.