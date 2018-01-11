Пёрселл: смена тренера может освежить, но в «Авангарде» это пока не работает

Нападающий омского «Авангарда» Тедди Пёрселл прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).



«Это был неплохой матч, если не брать в расчёт третий период. Мы активно шли на ворота, создавали моменты, имели преимущество. Конечно, когда ведёшь в счёте перед заключительным отрезком, то нужно доводить дело до победы. Что случилось в третьем периоде? Мы получили несколько удалений подряд и пропустили, не сумели удержать нужный счёт. При этом мы проделали неплохую работу, но соперник оказался лучше. «Сибирь» ничем особенно не удивила. В КХЛ каждая команда сильна, а в Новосибирске очень громкие болельщики, которые дают своей команде энергетическую подпитку. Это быстрая команда, которая удачно сыграла сегодня.



Психологический климат в «Авангарде»? Иногда тренерская отставка способна обновить команду, обновить и усилить ощущения игроков. Увы, мы проиграли два последних матча. Команде немного не хватает уверенности, но у нас много молодых игроков. Возможно, в настоящий момент это обновление пока не сработало – об этом говорят два проигрыша, мы допустили слишком много ошибок. Многое решится в матчах с «Магниткой» и «Трактором». Необходимо держаться подальше от скамейки штрафников, не получать удалений. Если мы не будем удаляться и совершим меньше ошибок, чем соперник, то у «Авангарда» будут хорошие шансы на победу», — сказал Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» забила 3 гола за 4 минуты, вырвав победу у «Авангарда»