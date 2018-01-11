Юханссон: мне нравятся ЦСКА и Москва, поэтому я продлил контракт с клубом

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон поделился впечатлениями от встречи с «Ладой», который завершился победой «армейцев» со счётом 3:0. Шведскому голкиперу удалось сыграть сухой матч. Он рассказал также о причинах продления контракта с ЦСКА.



«Сегодня я провёл хороший матч, сыграл в свою игру. Это было классно. Парни отлично сыграли передо мной, заблокировав несколько опасных бросков. Всегда хорошо играть сухие матчи и видеть то, как ребята сильно играют и помогают тебе.



Почему продлил контракт с ЦСКА? Я играю в хорошей команде. Мне нравится команда и город. В этом сезоне перед Новым годом я сыграл довольно много матчей. Всегда классно играть за клуб, который стремится стать чемпионом, так что это не было для меня трудным решением. Я просто стараюсь показать себя и всегда быть готовым. Сейчас мы отлично играем, но мне нужно быть готовым к плей-офф. Почему Сорокина ставят чаще, чем меня? Он хорошо провёл серию матчей, поэтому это вполне логично», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

ЦСКА взял верх над «Ладой», продлив победную серию до восьми матчей