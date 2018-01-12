«Калгари» разгромил «Тампу», продлив серию побед, Василевский сделал 19 сейвов

«Калгари Флэймз» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене в Тампе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Калгари» отличились Майкл Ферланд (1-я минута), Джонни Годро (37), Сэм Беннетт (39), Марк Янковски (43) и Мэттью Ткачук (49). За «Тампу» шайбу забросил Брейден Пойнт (21).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 19 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 57 секунд и 16 минут 15 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 21 минуту 7 секунд.

«Флэймз» продлили свою победную серию до пяти матчей.

Видео гола Янковски можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».