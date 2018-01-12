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«Калгари» разгромил «Тампу», продлив серию побед, Василевский сделал 19 сейвов

Хоккей

«Калгари Флэймз» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене в Тампе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Калгари» отличились Майкл Ферланд (1-я минута), Джонни Годро (37), Сэм Беннетт (39), Марк Янковски (43) и Мэттью Ткачук (49). За «Тампу» шайбу забросил Брейден Пойнт (21).

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 19 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 57 секунд и 16 минут 15 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 21 минуту 7 секунд.

«Флэймз» продлили свою победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 5
0:1, 1:2, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Ферланд (Монахан, Годро) – 00:29 (5x5), 1:1 – Пойнт (Джонсон, Палат) – 20:31 (5x5), 1:2 – Годро (Ферланд, Хэмилтон) – 36:48 (5x5), 1:3 – Беннетт (Броди, Янковски) – 38:43 (5x4), 1:4 – Янковски (Хэтэуэй) – 42:19 (5x5), 1:5 – Ткачук (Брауэр) – 48:34 (5x5)

Видео гола Янковски можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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