«Калгари» разгромил «Тампу», продлив серию побед, Василевский сделал 19 сейвов

«Калгари Флэймз» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене в Тампе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе «Калгари» отличились Майкл Ферланд (1-я минута), Джонни Годро (37), Сэм Беннетт (39), Марк Янковски (43) и Мэттью Ткачук (49). За «Тампу» шайбу забросил Брейден Пойнт (21).
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 19 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 57 секунд и 16 минут 15 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 21 минуту 7 секунд.
«Флэймз» продлили свою победную серию до пяти матчей.
Видео гола Янковски можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».
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