Сорокин: зол на Голышева – он забил мне 2 гола!

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который состоится 13-14 января в Астане.

«Всегда приезжал на Матчи звёзд с радостью, и этот год – не исключение. Еду получить положительные эмоции, зарядиться, перезагрузиться… И – снова в бой.



В прошлом году очень понравилось новшество – мини-турнир. Стало гораздо интересней. Чем буду удивлять публику? Это скорее нападающим надо удивлять. Толе Голышеву, например. Он – креативный парень. Я на него зол… Забил мне два гола! (В матче ЦСКА – «Автомобилист» 9 января Голышев оформил дубль. – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Сорокина пресс-служба КХЛ.

Видео второго гола Голышева в матче с ЦСКА можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.