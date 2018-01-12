США победили Канаду в полуфинале женского молодёжного чемпионата мира

Сборная США в серии буллитов сломила сопротивление команды Канады в полуфинале женского молодёжного чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу «звёздно-полосатых». Соперник американок по финалу определится в игре между Россией и Швецией.

На девятой минуте первого периода Тэйлор Хэйз вывела США вперёд. На 16-й минуте Зоя Бойд восстановила статус-кво. Второй период остался за сборной Канады. Отличились Алексис Аджийя (34) и Эмили Риквуд (37). Однако команде США в третьем периоде удалось перевести игру в дополнительное время. По шайбе на счету Кейси О'Брайен (47) и Келли Браун (49). Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов Маккенна Уэбстер принесла победу команде США.