Гудим: мотала ленту на клюшку замёрзшими пальцами, а Щехура подбадривал

Тренер команды дивизиона Тарасова Соня Гудим — об опыте работы на Матче звёзд КХЛ.

«Очень здорово и необычно. Мне поначалу казалось, что будет трудно. Спасибо ребятам, что слушали меня. Например, не все хотели надевать шлем перед выходом, но удалось уговорить, объяснить, что эстетически будет резкий диссонанс и не стоит выходить вразнобой. Есть у нас в команде игрок из Челябинска – Никита Нестеров. Он, кстати, передавал привет городу – чувствовалось какое-то единство.



Мы тоже меняли немного порядок участников в конкурсах, в зависимости от пожеланий ребят. Кто-то хотел бежать первым, кто-то — последним. Я их выталкивала на лёд, ещё наряжала Пашу Падакина в Супермена. Ему было очень сложно всё это надеть на форму.



Перед матчем Игорь Валерьевич (Никитин) провёл со мной интервью, чтобы понять, можно ли мне доверять, и удостовериться в моей хоккейной компетенции. По итогам этого интервью решил, что на меня можно возложить обязанности главного тренера и не волноваться. Команда была в надёжных руках.



Завтра надену брюки и тёплые ботинки. Ещё возьму чего-нибудь горячего. Поначалу на энтузиазме, на драйве ничего не чувствуешь. Но сейчас меня трясет от холода, причём трясет последние полчаса. Когда был конкурс с изолентой и заматыванием клюшки, у меня уже замерзли руки. Пальцы не сгибались! Я не понимала, как же её мотать замерзшими руками. Меня Щехура подбадривал: «Соня, давай! Давай!» По-моему, я первой намотала», — цитирует Гудим пресс-служба клуба.