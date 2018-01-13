Итоги дня МХЛ и ВХЛ: «Кузня» обыграла «Звезду», продлив серию побед до 11 матчей

13 января в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось семь матчей.

ХК «Саров» обыграл «Южный Урал» со счётом 3:2.



В составе победителей отличились Александр Коннов, Павел Медведев и Антон Вилков. Голы орской команды забили Денис Фахрутдинов и Олег Марзоев.

«Барс» по буллитам обыграл «Челмет» — 3:2.



У челябинцев отличились Илья Карпухин и Юрий Могильников. Голы казанской команды — на счету Дмитрия Обухова и Никиты Сошнина, решающий буллит забил Иван Емец.

«Дизель» прервал четырёхматчевую серию поражений, одолев «Горняк» со счётом 2:1.



Дмитрий Бойчук оформил дубль, за команду из Учалов забил Александр Протапович.

ЦСК ВВС справился со «Спутником», прервав серию поражений из пяти игр. Единственный гол забил Алексей Алексеев.

Новокузнецкий «Металлург» продлил серию побед до 11 матчей, обыграв «Звезду» со счётом 4:3.



В составе победителей Артём Чернов сделал дубль, ещё по шайбе забросили Павел Медведев и Денис Дюрягин. Голы «армейцев» — на счету Владимира Пешехонова, Никиты Мокина и Артёма Антипова.

«Ермак» в овертайме обыграл «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 5:4.



В основное время в составе ангарской команды отличились Артём Воробьёв, Алексей Яковлев, Илья Карлин и Сергей Пайор, а в овертайме Карлин оформил дубль. В составе китайской команды шайбы на свой счёт записали Микаэль Там, Ху Тяньюй, Кристофер Сето и Александр Васильев.

«Сокол» крупно обыграл «Чэн Тоу» — 6:2.



Антон Гловацкий оформил хет-трик, ещё по голу забили Артур Озолиньш, Сергей Теряев и Игорь Руденков. В составе китайской команды отличились Денис Ячменёв и Дмитрий Моисеев.

В МХЛ прошёл один матч, в котором «Алмаз» крупно обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 6:3.



У череповчан забили Макар Хабаров, Владислав Фёдоров, Владимир Сычушкин, Герман Грачёв, Алексей Зарубин и Леонид Климов. В команде из Пекина шайбы забросили Никита Стрижов, оформивший дубль, и Хуан Цяньи.