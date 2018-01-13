Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня МХЛ и ВХЛ: «Кузня» обыграла «Звезду», продлив серию побед до 11 матчей

Хоккей

13 января в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось семь матчей.

ХК «Саров» обыграл «Южный Урал» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Александр Коннов, Павел Медведев и Антон Вилков. Голы орской команды забили Денис Фахрутдинов и Олег Марзоев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 17:00 МСК
ХК Саров
Саров
3 : 2
1:0, 0:1, 2:1
Южный Урал
Орск
1:0 – Коннов (Курбатов) – 17:40 (5x5), 1:1 – Фахрутдинов (Кудрин, Куликов) – 29:48 (5x5), 1:2 – Марзоев (Гавриленко, Суслопаров) – 44:14 (5x4), 2:2 – Медведев (Зюзякин, Коннов) – 52:01 (5x5), 3:2 – Вилков (Белохвостиков, Грибов) – 56:09 (5x5)

«Барс» по буллитам обыграл «Челмет» — 3:2.

У челябинцев отличились Илья Карпухин и Юрий Могильников. Голы казанской команды — на счету Дмитрия Обухова и Никиты Сошнина, решающий буллит забил Иван Емец.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Барс
Казань
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Обухов (Салахов, Галеев) – 11:40 (5x5), 1:1 – Карпухин (Жульдиков) – 35:58 (5x5), 2:1 – Сошнин (Богатов, Редков) – 39:53 (5x5), 2:2 – Могильников (Жульдиков) – 48:38 (5x4), 3:2 – Емец – 65:00 ( ПБ)

«Дизель» прервал четырёхматчевую серию поражений, одолев «Горняк» со счётом 2:1.

Дмитрий Бойчук оформил дубль, за команду из Учалов забил Александр Протапович.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Горняк
Учалы
1:0 – Бойчук (Морозов) – 11:49 (5x5), 2:0 – Бойчук (Карпов, Лопачук) – 27:59 (5x5), 2:1 – Протапович (Чванчиков, Корчемкин) – 54:30 (5x5)

ЦСК ВВС справился со «Спутником», прервав серию поражений из пяти игр. Единственный гол забил Алексей Алексеев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Алексеев (Сухих, Попов) – 45:19 (5x4)

Новокузнецкий «Металлург» продлил серию побед до 11 матчей, обыграв «Звезду» со счётом 4:3.

В составе победителей Артём Чернов сделал дубль, ещё по шайбе забросили Павел Медведев и Денис Дюрягин. Голы «армейцев» — на счету Владимира Пешехонова, Никиты Мокина и Артёма Антипова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Чехов
3 : 4
2:2, 1:2, 0:0
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Медведев (Чернов, Романцев) – 07:12 (5x5), 1:1 – Пешехонов (Купцов, Макеев) – 07:49 (5x5), 2:1 – Мокин (Силаев) – 12:03 (5x5), 2:2 – Чернов (Скутар, Чурляев) – 16:19 (5x4), 3:2 – Антипов (Макеев, Пешехонов) – 21:51 (5x4), 3:3 – Чернов (Романцев, Скутар) – 23:35 (5x4), 3:4 – Дюрягин (Макаров) – 32:08 (5x4)

«Ермак» в овертайме обыграл «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 5:4.

В основное время в составе ангарской команды отличились Артём Воробьёв, Алексей Яковлев, Илья Карлин и Сергей Пайор, а в овертайме Карлин оформил дубль. В составе китайской команды шайбы на свой счёт записали Микаэль Там, Ху Тяньюй, Кристофер Сето и Александр Васильев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 11:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
4 : 5
2:2, 0:2, 2:0, 0:1
Ермак
Ангарск
0:1 – Воробьёв (Карлин) – 00:55 (5x5), 1:1 – Там (Сквайрз) – 07:27 (5x4), 2:1 – Ху – 08:13 (5x5), 2:2 – Яковлев (Дергунов, Горбунов) – 17:39 (5x5), 2:3 – Карлин (Фильченков, Горбунов) – 31:14 (5x5), 2:4 – Пайор (Дубинин, Шингареев) – 35:28 (5x5), 3:4 – Сето (Ху) – 45:12 (4x5), 4:4 – Васильев (Дубровин, Там) – 59:59 (5x4), 4:5 – Карлин (Пайор, Михайлов) – 61:52 (5x4)

«Сокол» крупно обыграл «Чэн Тоу» — 6:2.

Антон Гловацкий оформил хет-трик, ещё по голу забили Артур Озолиньш, Сергей Теряев и Игорь Руденков. В составе китайской команды отличились Денис Ячменёв и Дмитрий Моисеев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 08:00 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
2 : 6
1:2, 1:2, 0:2
Сокол
Красноярск
0:1 – Озолиньш (Лютов, Назаров) – 00:28 (5x5), 1:1 – Ячменёв (Швецов, Елисеев) – 07:51 (5x5), 1:2 – Теряев (Цыганов) – 19:14 (5x5), 1:3 – Руденков (Кожевников) – 21:39 (5x5), 1:4 – Гловацкий (Камалов, Руденков) – 32:27 (5x4), 2:4 – Моисеев (Шиафотдинов, Лукин) – 38:05 (5x5), 2:5 – Гловацкий (Камалов) – 55:24 (5x4), 2:6 – Гловацкий – 57:19 (en)

В МХЛ прошёл один матч, в котором «Алмаз» крупно обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 6:3.

У череповчан забили Макар Хабаров, Владислав Фёдоров, Владимир Сычушкин, Герман Грачёв, Алексей Зарубин и Леонид Климов. В команде из Пекина шайбы забросили Никита Стрижов, оформивший дубль, и Хуан Цяньи.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
6 : 3
3:0, 0:1, 3:2
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Хабаров (Жирнов) – 05:34 (5x5), 2:0 – Фёдоров – 07:55 (5x5), 3:0 – Сычушкин (Грачёв) – 13:56 (5x5), 3:1 – Стрижов (Крутий) – 22:43 (5x5), 4:1 – Грачёв (Колесников, Климов) – 48:07 (5x5), 4:2 – Хуан (Крутий, Свобода) – 52:53 (5x4), 4:3 – Стрижов (Крутий, Жохов) – 54:02 (5x4), 5:3 – Зарубин (Орлов) – 54:49 (5x4), 6:3 – Климов (Грачёв) – 59:56 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент