Хара о травме Дано: мы в хоккее одна семья, желаю ему скорее поправиться

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара после победы в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) пожелал скорейшего выздоровления нападающему соперника Филипу Дано, которого унесли на носилках после попадания шайбы в голову.



«Никогда не хочется такое увидеть. Я расстроен, очень неудачно получилось. Шайба отскочила от борта, я хотел сразу же бросить по воротам. Шайба летела высоко, попала ему в верхнюю часть тела. Я знал, что сильно бросил, так что сразу подъехал к нему проверить, всё ли в порядке. Мы смогли поговорить, пожелал ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, это несерьёзная травма. Мы в хоккее одна семья, нам не всё равно, когда такое происходит», — сказал Хара в эфире Sportsnet.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.