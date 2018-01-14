Партнёры по команде, друзья и болельщики почтили память Валерия Харламова

Знаменитому нападающему ЦСКА и сборной СССР Валерию Харламову сегодня, 14 января, исполнилось бы 70 лет.

Легенда вне времени. Харламову – 70 Сегодня Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет. Чем бы занимался великий хоккеист в наше время?

В этот день партнёры по команде, друзья и болельщики почтили память хоккеиста, возложив цветы к могиле на Кунцевском кладбище.

Известный советский хоккеист и тренер Борис Михайлов рассказал о том, что для него значит Валерий Харламов.

«Для меня Валерий Харламов был товарищем, партнёром по тройке, моим хорошим другом. Тринадцать лет совместной игры и общения — это о чём-то говорит. О нём много сказано, но если по-простому, то он был не только великим хоккеистом, об игре которого до сих пор помнят миллионы болельщиков, но и человеком был порядочным — честным, открытым, доброжелательным, с юмором. Где бы мы ни выступали, где бы мы ни были — его везде любили.



Особенно было сложно в первые годы после того, как Валеры не стало. Мы действительно крепко дружили. Когда он ещё был холостым, то был частью нашей семьи. Мы дружили с его родителями, до сих пор дружим с сестрой, поддерживаем отношения с сыновьями. У нас были прекрасные взаимоотношения. Когда говорим о Валере, вспоминаем его самыми теплыми и искренними словами, потому что он действительно был такой. Мимо него прошло это — зазнайство от славы, он был доступен всем. За это его до сих пор любят и уважают», – цитирует Михайлова официальный сайт ФХР.