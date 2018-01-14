Лундквист — о выходе на замену с «Айлендерс»: странное чувство после этого матча

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал выход на замену по ходу игры с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:7). По плану клуба шведский голкипер должен был пропустить матч с «островитянами», чтобы подготовиться к игре с «Питтсбург Пингвинз», которая начнётся в 03:30 мск в ночь на 15 января.

«Это странное чувство. Я не проведу два полных матча подряд, чтобы сказать, что это был „бэк-ту-бэк“ (спаренные игры. — Прим. „Чемпионата“). Но это и не обычная игра регулярного чемпионата, потому что я уже сыграл часть матча накануне. Что касается игры с „Питтсбургом“, то будет настоящая битва», — цитирует голкипера обозреватель New York Post Бретт Сиргалис.