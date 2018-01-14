Грин — о Голдобине: надеемся, что он вернётся в «Ванкувер» более сильным игроком

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал перевод российского нападающего команды Николая Голдобина в фарм-клуб «Ютику Кометс».

«Ванкувер» отправил Голдобина в АХЛ

«Он ещё учится. Он делал много хорошего, особенно в атаке. Но есть другие компоненты — игра в обороне, на вбрасываниях — где ему ещё надо прибавить. Он находится в процессе обучения. В „Ютике“ у него будет шанс много играть, выходить на лёд во всех ситуациях и прибавлять. Мы надеемся, что в следующий раз он приедет в „Ванкувер“ более сильным хоккеистом», — цитирует Грина русская версия официального сайта НХЛ.

22-летний россиянин в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 14 матчах и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-8». Всего в НХЛ на его счету 37 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три передачи при показателе полезности «-7».