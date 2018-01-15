Гуськов — об уходе Разина из «Адмирала»: любой бы попросил гарантии от клуба

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о своём видении ситуации, которая сложилась между «Адмиралом» и Андреем Разиным.



«Сможет ли Разин после «Адмирала» найти более подходящий вариант в КХЛ? Каждый человек хочет стабильности. Тренерская деятельность настолько сложна, что ты можешь потерять работу в любой момент. Поэтому вполне логично было желание Разина подписать контракт с определёнными гарантиями. На его месте так поступил бы каждый тренер, потому что в нашем ХХI веке стабильность превыше всего.



Выиграет ли «Авангард» дивизион Чернышёва? Как поётся в песне: «Всё, что было, то прошло!» Сейчас в Омске новый главный тренер, и я думаю, сейчас его задача – оставить коллектив здоровым и сделать так, чтобы все разговоры ушли на второй план. В первую очередь им надо сконцентрироваться на хоккее. Если это произойдёт, то «Авангард» может занять первое место в дивизионе Чернышёва», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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