Кенневилль — об игре «Чикаго»: могу сказать «отвратительно», но это комплимент

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль после поражения в игре с «Детройт Ред Уингз» (0:4) резко негативно оценил игру своих подопечных. «Индейцы» сейчас находятся вне зоны плей-офф Западной конференции, имея на своём счету 50 очков после 45 игр.



«Игра „Чикаго“? На это было тяжело смотреть. Можно использовать слово «отвратительно», но это будет комплиментом», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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