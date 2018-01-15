«Сент-Луис» вернул Ивана Барбашёва из фарм-клуба

Официальный сайт «Сент-Луис Блюз» сообщил, что российский нападающий Иван Барбашёв возвращён из фарм-клуба в основную команду.



22-летний Барбашёв провёл 22 матча в этом сезоне за «Сент-Луис» и набрал 5 (1+4) очков. Все результативные баллы форвард набрал в последних трёх встречах, играя в одном звене с Владимиром Тарасенко и Полом Штястны.



В Национальной хоккейной лиге Барбашёв провёл 47 игр, в которых на его счету 17 (6+11) очков.



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