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«Сент-Луис» вернул Ивана Барбашёва из фарм-клуба

Хоккей

Официальный сайт «Сент-Луис Блюз» сообщил, что российский нападающий Иван Барбашёв возвращён из фарм-клуба в основную команду.

22-летний Барбашёв провёл 22 матча в этом сезоне за «Сент-Луис» и набрал 5 (1+4) очков. Все результативные баллы форвард набрал в последних трёх встречах, играя в одном звене с Владимиром Тарасенко и Полом Штястны.

В Национальной хоккейной лиге Барбашёв провёл 47 игр, в которых на его счету 17 (6+11) очков.

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