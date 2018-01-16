Сегин обыграл трёх соперников и забил красивейший гол в ворота Худобина в ОТ

«Даллас Старз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» со счётом 3:2 ОТ.



В овертайме на отложенном штрафе Александр Радулов сделал передачу на Тайлера Сегина. Тот подбил клюшку Мэтта Грзелчика, принял шайбу, обошёл Давида Пастрняка, который бросился на лёд, потом объехал Райана Спунера, который пытался клюшкой выбить шайбу у него с крюка, выкатился на ворота, дождался, пока Антон Худобин упадёт на лёд, и послал шайбу в сетку.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Сегина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.