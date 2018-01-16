4 очка Виделля помогли «Трактору» разгромить «Югру»

Ханты-мансийская «Югра» на домашней арене потерпела крупное поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:4.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Пол Щехура, Ник Бэйлен, Рикард Йюнге и Линус Виделль, набравший в свой актив сразу четыре (1+3) результативных балла. Сухой матч оформил вратарь челябинского клуба Павел Францоуз.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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