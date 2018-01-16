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4 очка Виделля помогли «Трактору» разгромить «Югру»

Хоккей

Ханты-мансийская «Югра» на домашней арене потерпела крупное поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 0:4.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Пол Щехура, Ник Бэйлен, Рикард Йюнге и Линус Виделль, набравший в свой актив сразу четыре (1+3) результативных балла. Сухой матч оформил вратарь челябинского клуба Павел Францоуз.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
0 : 4
0:2, 0:2, 0:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Виделль, Бэйлен) – 01:16 (5x4), 0:2 – Виделль (Йюнге, Щехура) – 17:11 (5x5), 0:3 – Бэйлен (Виделль, Йюнге) – 29:45 (5x4), 0:4 – Йюнге (Виделль) – 32:45 (5x5)

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