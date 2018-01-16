Бучневич: желаю, чтобы все слухи об исключении «Северстали» из КХЛ исчезли

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич пожелал своему родному клубу — череповецкой «Северстали» остаться в КХЛ.

«Привет, я Павел Бучневич. Поздравляю всех с праздниками. Желаю, чтобы все слухи об исключении „Северстали“ из КХЛ остались в прошлом, а в будущем у „Северстали“ были только победы», — рассказал Бучневич в видеообращении, которое транслируется на стадионе в Череповце.



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Посмотреть видео обращения Бучневича к «Северстали» можно в «Твиттере».