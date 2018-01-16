В. Воробьёв: для «Динамо» игра со «Спартаком» будет не за 6, а за 15 очков

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с “Куньлунь Ред Стар”, в котором его подопечные победили со счётом 5:2, а также рассказал об ожиданиях от игры со “Спартаком”.



«Мы ждали этой победы. Каждая игра сейчас на вес золота. Мы старались, и это было очень тяжело. Могли решить исход встречи ещё в первом периоде, но нам надо забивать больше голов. Следующая игра у нас со “Спартаком”, это будет матч не за 6, а за 15 очков. Будем готовиться. Это серьёзный соперник, у меня все мысли о нём. Думаю, перемены в составе в матче со “Спартаком” будут, некоторыми хоккеистами мы сегодня недовольны.



Рылов красиво забил? У него был день рождения вчера, он на лёгких руках всё сделал. Мы никого не делим на атаку и оборону, я очень рад, что защитники забивают, но, надеюсь, в следующем матче отличатся нападающие. Хорошо ли, что для нас всё решится в матчах с прямым конкурентом? Всё зависит от нас. Нужно выходить, биться и побеждать. Другого пути у нас нет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.



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