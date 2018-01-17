Стал известен состав сборной Словакии по хоккею на Олимпиаду

Сборная Словакии назвала состав на Олимпиаду 2018 года. В Играх в Пхёнчхане примут участие двое игроков КХЛ: защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски и форвард «Слована» Патрик Лампер, который стал единственным представителем своего клуба в сборной. Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек не попал в состав.

Вратари: Ян Лацо («Спарта»), Бранислав Конрад («Оломоуц»), Патрик Рыбарь («Градец Кралове»).



Защитники: Иван Баранка («Витковице»), Михал Чайковски («Автомобилист»), Доминик Граняк («Шкода»), Марек Дялога («Тренчин»), Юрай Валах («Хомутов»), Петер Черешняк («Шкода»), Юрай Микуш («Спарта»).



Нападающие: Мартин Бакош («Били Тигржи»), Милош Бубела («Банска Быстрица»), Марцел Гашчак («Комета Брно»), Лукаш Цингел («Градец Кралове»), Томаш Марцинко («Оцеларжи»), Ладислав Надь («Кошице»), Патрик Лампер («Слован»), Томаш Суровы («Банска Быстрица»), Андрей Кудрна («Спарта»), Петер Олвецки («Дукла»), Михал Криштоф («Нитра»), Матей Паулович («Нитра»), Матуш Сукель (ХК 32), Марек Говорка («Кошице»).

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