Энрот: было круто вернуться в Сочи, чтобы увидеть изменения по сравнению с ОИ

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал своё попадание в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2018 года.

Стал известен состав мужской сборной Швеции на ОИ-2018

«Конечно, я счастлив оказаться в составе, и это большая честь для меня. Очень этого ждал и рассчитываю получить прекрасный опыт. Решение тренерского штаба не стало сюрпризом. Я чувствовал, что провожу достаточно хороший год. И к тому же сборная Швеции на товарищеских турнирах по ходу сезона использовала только троих вратарей.

Кто станет первым номером? Без понятия. Посмотрим. Если честно, я сейчас не думаю об этом. Я играл и с Фастом, и с Хелльбергом, поэтому отлично знаком с каждым из них. Завтра пообщаюсь с Хелльбергом, а сейчас стараюсь фокусироваться на оставшихся матчах клуба.

Что запомнилось из Олимпиады в Сочи? Всё, что сопутствовало турниру. Сложно выделить что-то одно. В целом было здорово стать частью такого события и получить этот опыт, соприкоснуться с организацией: Олимпийская деревня, персонал. И ещё было круто в этом году вернуться в Сочи вместе с «Динамо» и посмотреть, как всё изменилось за четыре года.

Олимпиада в Корее — это тоже будет круто. Хороший турнир, сильные соперники. И, полагаю, принимающая сторона постарается не меньше, чем Сочи. Жду такой же классной организации", — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.