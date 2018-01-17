Российский нападающий Егор Баранов впервые попал в заявку «Слована» на матч КХЛ

«Слован» объявил состав на матч регулярного сезона КХЛ с ХК «Сочи», который начнётся в 19:30 мск в Сочи.

Впервые в своей карьере в заявку на матч КХЛ включён российский нападающий Егор Баранов. Хоккеист заявлен 13-м форвардом.

Справка «Чемпионата»



Егор Баранов — российский нападающий 1998 года рождения.



Сезон-2012/13 провёл в составе команды «Северная Звезда», которая выступала в Открытом первенстве Москвы. Следующие два сезона отыграл за детскую команду Австрии, а последние два года играл за молодёжную команду «Слована».



В этом сезоне принял участие в 24 матчах «Слован U20», в которых набрал 43 (20+23) очка за результативность при показателе полезности "+22".