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Нападающий «Ак Барса» Язьков, возможно, выбыл до конца сезона из-за травмы плеча

Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Никита Язьков заявил, что получил травму плеча во время тренировки казанского клуба.

«На тренировке повредил плечо. Сейчас лечу в Германию на обследование. Если будет операция, пропущу пять месяцев», — цитирует хоккеиста портал «Реальное время».

21-летний Язьков является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В этом сезоне он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил восемь шайб и сделал одну результативную передачу.

В общей сложности хоккеист принял участие в 97 матчах КХЛ, в которых набрал 16 (13+3) очков за результативность.

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