Нападающий «Ак Барса» Язьков, возможно, выбыл до конца сезона из-за травмы плеча

Нападающий «Ак Барса» Никита Язьков заявил, что получил травму плеча во время тренировки казанского клуба.



«На тренировке повредил плечо. Сейчас лечу в Германию на обследование. Если будет операция, пропущу пять месяцев», — цитирует хоккеиста портал «Реальное время».



21-летний Язьков является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В этом сезоне он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил восемь шайб и сделал одну результативную передачу.

В общей сложности хоккеист принял участие в 97 матчах КХЛ, в которых набрал 16 (13+3) очков за результативность.