Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» перенесён с 27 февраля на 28 января

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» перенесён с 27 февраля на 28 января, информирует официальный сайт лиги.

В связи с обращением хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» с целью сокращения расходов клубов, оптимизации логистики и создании условий для подготовки к следующему сезону, а также по обоюдному согласию участвующих команд, Лига в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» с 27 февраля на 28 января.

Благодаря этому решению, клуб из Китая завершит сезон 28 января.