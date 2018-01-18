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«Барыс» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений из девяти матчей

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от астанинского «Барыса», матч завершился со счётом 2:4. «Барыс» прервал свою серию поражений из девяти игр, команда Владимира Крикунова проиграла четыре из последних пяти матчей.

Голы в составе хозяев записали на свой счёт Алексей Василевский и Александр Торченюк. У «Барыса» заброшенными шайбами отметились Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис и Роман Старченко, оформивший дубль.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2018, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 4
0:1, 1:2, 1:1
Барыс
Астана
0:1 – Евдокимов (Михайлис, Сагадеев) – 08:17 (5x5), 0:2 – Михайлис – 27:37 (5x5), 1:2 – Василевский (Хрипунов, Гареев) – 33:58 (5x5), 1:3 – Старченко (Даллман) – 38:45 (5x5), 1:4 – Старченко (Доус, Семёнов) – 46:56 (5x5), 2:4 – Торченюк (Гареев, Василевский) – 58:36 (5x3)
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