«Барыс» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений из девяти матчей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от астанинского «Барыса», матч завершился со счётом 2:4. «Барыс» прервал свою серию поражений из девяти игр, команда Владимира Крикунова проиграла четыре из последних пяти матчей.



Голы в составе хозяев записали на свой счёт Алексей Василевский и Александр Торченюк. У «Барыса» заброшенными шайбами отметились Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис и Роман Старченко, оформивший дубль.

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