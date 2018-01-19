Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Филадельфия» в ОТ одолела «Торонто», «Нэшвилл» переиграл «Аризону» по буллитам

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» вырвал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2 ОТ. В основное время в составе победителей отличились Нолан Патрик и Уэйн Симмондс, за «Торонто» голы забили Коннор Браун и Фредерик Готье. Победу «Филадельфии» принесла шайба Шона Кутюрье на 18-й секунде овертайма. Защитник Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 5 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 2
0:0, 0:2, 2:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Браун (Хайман) – 32:57 (5x5), 0:2 – Готье (Мартин, Гардинер) – 33:25 (5x5), 1:2 – Патрик – 41:33 (5x5), 2:2 – Симмондс (Фильппула, Макдональд) – 43:25 (4x5), 3:2 – Кутюрье (Конечны, Нойвирт) – 60:18 (3x3)

«Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов добыл победу над «Аризоной Койотс» — 3:2. В основное время у «Нэшвилла» отличились Скотт Хартнелл и Райан Эллис, за «Аризону» голы забили Оливер Экман-Ларссон и Брендан Перлини. Победный буллит реализовал Крэйг Смит.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Хартнелл (Эллис, Йози) – 38:17 (5x5), 1:1 – Экман-Ларссон (Паник, Степан) – 39:48 (5x5), 1:2 – Перлини (Паник, Демерс) – 53:40 (5x5), 2:2 – Эллис (Йози, Бонино) – 57:24 (5x5), 3:2 – Смит – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент