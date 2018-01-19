«Филадельфия» в ОТ одолела «Торонто», «Нэшвилл» переиграл «Аризону» по буллитам

«Филадельфия Флайерз» вырвал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2 ОТ. В основное время в составе победителей отличились Нолан Патрик и Уэйн Симмондс, за «Торонто» голы забили Коннор Браун и Фредерик Готье. Победу «Филадельфии» принесла шайба Шона Кутюрье на 18-й секунде овертайма. Защитник Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 5 секунд.

«Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов добыл победу над «Аризоной Койотс» — 3:2. В основное время у «Нэшвилла» отличились Скотт Хартнелл и Райан Эллис, за «Аризону» голы забили Оливер Экман-Ларссон и Брендан Перлини. Победный буллит реализовал Крэйг Смит.