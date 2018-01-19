«Вегас» стал пятой командой в истории НХЛ, одержавшей 30 побед в дебютном сезоне

«Вегас Голден Найтс» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Она стала для «Голден Найтс» 30-й в сезоне. Ранее в дебютном сезоне этой отметки достигали только четыре клуба.

Лучший результат среди них принадлежит «Анахайм Дакс» и «Флориде Пантерз», выигравшим по 33 матча в сезоне-1993/94. Регулярный чемпионат тогда состоял из 84 матчей.

«Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз» выиграли по 31 игре в сезоне-1967/68. Регулярный чемпионат состоял из 74 игр.

С 63 очками после 44 матчей «Вегас» идёт на первом месте в Западной конференции.