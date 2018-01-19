Канадцы и корейцы сыграли на льду реки во время передачи олимпийского огня

19 января в корейском городе Пхаджу состоялась очередная передача эстафеты олимпийского огня. Пхаджу – город, в котором в 1953 году был подписан договор о перемирии в Корейской войне.

С 2013 года на льду реки Имджинган проводится товарищеский хоккейный матч между канадцами и корейцами в память о том, что во время войны солдаты из Канады проводили свободное время, играя в хоккей во время перерывов в боях.

В церемонии передачи эстафеты приняли участие канадские ветераны Корейской войны.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Olympic Channel.