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Гол Филатова помог «Нефтехимику» обыграть «Витязь»

Хоккей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:1.

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Антон Лазарев вывел «Витязь» вперёд в первом периоде, но хозяева быстро отыгрались усилиями Денниса Эверберга, а во втором периоде забросили ещё две шайбы. Авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин и Никита Филатов. В третьем периоде голов не было.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 1
1:1, 2:0, 0:0
Витязь
Московская область
0:1 – Лазарев (Петраков, Панков) – 16:11 (5x5), 1:1 – Эверберг (Еглич, Хайруллин) – 19:24 (5x5), 2:1 – Бикмуллин (Брынцев) – 25:15 (5x5), 3:1 – Филатов (Густафссон, Секстон) – 38:32 (5x4)

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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