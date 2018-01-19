Гол Филатова помог «Нефтехимику» обыграть «Витязь»

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:1.

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Антон Лазарев вывел «Витязь» вперёд в первом периоде, но хозяева быстро отыгрались усилиями Денниса Эверберга, а во втором периоде забросили ещё две шайбы. Авторами голов стали Рафаэль Бикмуллин и Никита Филатов. В третьем периоде голов не было.



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Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.