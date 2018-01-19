Итоги дня ВХЛ: «Динамо» СПб забросило 9 шайб ЦСК ВВС

19 января в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча.

«Динамо» СПб разгромило ЦСК ВВС со счётом 9:1.

В составе питерской команды Аслан Раисов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Александр Шевченко, Никита Пухов, Дмитрий Молодцов, Николай Чебыкин, Сергей Шестаков, Станислав Кондратьев и Иван Яценко. У самарской команды отличился Никита Попов.

«Торос» одержал победу в матче со «Спутником» — 3:1.

В первом периоде Алексей Гришин и Алексей Платонов отличились в течение 76 секунд, во втором периоде Роман Чемерикин сократил отставание, но затем последовал гол Владислава Лукина.

«СКА-Нева» прервал трёхматчевую победную серию «Барса», выиграв со счётом 3:0.

Авторами голов стали Максим Мальцев, Святослав Гребенщиков и Денис Орлович-Грудков.

«Челмет» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв «Молот-Прикамье» со счётом 3:0.



Шайбы забросили Никита Тертышный, Константин Климонтов и Владислав Кулиев.