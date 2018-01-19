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Итоги дня ВХЛ: «Динамо» СПб забросило 9 шайб ЦСК ВВС

Хоккей

19 января в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча.

«Динамо» СПб разгромило ЦСК ВВС со счётом 9:1.
В составе питерской команды Аслан Раисов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Александр Шевченко, Никита Пухов, Дмитрий Молодцов, Николай Чебыкин, Сергей Шестаков, Станислав Кондратьев и Иван Яценко. У самарской команды отличился Никита Попов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
9 : 1
4:1, 2:0, 3:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Раисов (Берлёв) – 00:27 (5x5), 2:0 – Шевченко (Буханко, Назаревич) – 09:09 (5x4), 3:0 – Пухов (Пластинин, Назаревич) – 13:45 (5x5), 4:0 – Молодцов (Пухов) – 19:28 (5x5), 4:1 – Попов (Алексеев) – 19:59 (5x5), 5:1 – Чебыкин (Бирюков) – 21:21 (5x5), 6:1 – Шестаков (Чувиляев, Ручкин) – 28:21 (5x5), 7:1 – Кондратьев (Бирюков) – 44:28 (5x5), 8:1 – Яценко (Жарков, Ручкин) – 45:13 (5x5), 9:1 – Раисов (Кудряшов, Шевченко) – 50:03 (5x5)

«Торос» одержал победу в матче со «Спутником» — 3:1.
В первом периоде Алексей Гришин и Алексей Платонов отличились в течение 76 секунд, во втором периоде Роман Чемерикин сократил отставание, но затем последовал гол Владислава Лукина.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
1 : 3
0:2, 1:1, 0:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Гришин (Гиматов) – 06:40 (5x5), 0:2 – Платонов (Джиошвили, Емелин) – 07:56 (4x5), 1:2 – Чемерикин (Угольников, Владимиров) – 31:40 (5x4), 1:3 – Лукин (Черкасов, Пименов) – 39:05 (5x5)

«СКА-Нева» прервал трёхматчевую победную серию «Барса», выиграв со счётом 3:0.
Авторами голов стали Максим Мальцев, Святослав Гребенщиков и Денис Орлович-Грудков.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Барс
Казань
1:0 – Мальцев (Александров, Гребенщиков) – 03:10 (5x5), 2:0 – Гребенщиков (Орлович-Грудков, Мальцев) – 24:13 (5x5), 3:0 – Орлович-Грудков (Александров, Чуркин) – 51:10 (5x5)

«Челмет» прервал трёхматчевую серию поражений, обыграв «Молот-Прикамье» со счётом 3:0.

Шайбы забросили Никита Тертышный, Константин Климонтов и Владислав Кулиев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 15:00 МСК
Челмет
Челябинск
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Тертышный (Кошурников, Кулиев) – 15:22 (5x5), 2:0 – Климонтов (Могильников) – 35:54 (5x5), 3:0 – Кулиев (Кошурников, Тертышный) – 59:46 (en)
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