OHL: Свечников сделал дубль и заработал «+2» при счёте 2:5

Нападающий команды OHL «Бэрри» Андрей Свечников оформил дубль в матче с «Миссиссагой», который завершился со счётом 2:5.



Он нанёс пять бросков и завершил встречу с показателем полезности «+2». 17-летний форвард после выступления на молодёжном чемпионате мира принял участие в семи матчах и набрал в них 9 (5+4) очков.



Его партнёр по команде Дмитрий Соколов сделал две передачи и заработал «+2».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте OHL.

Русская неделя в Америке: Педан рвётся к Малкину в «Питтсбург»! Овечкин обошёл Кучерова, Педан стал игроком недели в АХЛ, а Свечников после обмена Липанова упал в рейтинге драфта НХЛ.

Справка «Чемпионата»



Андрей Свечников, родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав пять (2+3) очка в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очка, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 сделал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.



С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 23 матчах набрал 30 (19+11) очков. Является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года.



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером. , родился 26 марта 2000 года в Барнауле.Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав пять (2+3) очка в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очка, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков. На МЧМ-2018 сделал 5 передач в 5 матчах, а сборная России проиграла в четвертьфинале.С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 23 матчах набрал 30 (19+11) очков. Является одним из фаворитов драфта НХЛ 2018 года.Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.

Справка «Чемпионата»



Дмитрий Соколов, родился 14 апреля 1998 года в Омске.



Воспитанник «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков. В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в 5 играх. В 2018 году сыграл на молодёжном чемпионате мира, набрав 3 (1+2) очка в 5 матчах.



С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором — 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл 2 игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В этом сезоне набрал 38 (20+18) очков в 35 матчах «Садбэри» и 8 (4+4) очков в 5 играх за «Бэрри».