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«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», пропустив четыре шайбы за первые 13 минут

Хоккей

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» потерпели поражение в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс». Игра завершилась со счётом 2:5.

Хозяева крайне неудачно начали матч, пропустив четыре шайбы за первые 13 минут. К 25-й минуте «блюзмены» получили и пятую шайбу. «Сент-Луис» сумел ответить лишь двумя точными бросками, их авторами стали Брэйден Шенн и Александер Стин. В составе «Койотс» отметим дубль в исполнении Кристиана Дворака.

Владимир Тарасенко провёл на льду 19 с четвертью минут, Иван Барбашёв получил почти 14 минут игрового времени. Россияне завершили игру с показателями полезности «—1».

«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу кряду, обыграв гостей из «Флориды Пантерз» (4:3). Кевин Фиала в составе победителей оформил дубль, Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами за «Флориду».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 5
0:4, 1:1, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Риналдо (Фишер, Доми) – 01:53 (5x5), 0:2 – Дворак (Демерс, Келлер) – 04:02 (5x5), 0:3 – Дворак (Ридер, Келлер) – 07:06 (5x5), 0:4 – Перлини (Паник, Шенн) – 13:15 (5x5), 0:5 – Фишер (Чикран, Доми) – 24:33 (5x4), 1:5 – Шенн – 29:27 (5x4), 2:5 – Стин (Берглунд, Данн) – 49:44 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 3
1:2, 3:0, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Фиала (Ернкрок, Бонино) – 00:36 (5x5), 1:1 – Трочек (Дадонов, Юбердо) – 11:16 (5x4), 1:2 – Маккензи (Севьюр, Уигар) – 16:33 (5x5), 2:2 – Бонино (Ернкрок) – 21:24 (5x5), 3:2 – Фиала (Бонино, Ернкрок) – 30:53 (5x5), 4:2 – Суббэн (Смит, Туррис) – 36:29 (5x5), 4:3 – Яндл (Экблад, Дадонов) – 48:34 (5x5)
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