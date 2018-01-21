«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», пропустив четыре шайбы за первые 13 минут

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» потерпели поражение в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс». Игра завершилась со счётом 2:5.



Хозяева крайне неудачно начали матч, пропустив четыре шайбы за первые 13 минут. К 25-й минуте «блюзмены» получили и пятую шайбу. «Сент-Луис» сумел ответить лишь двумя точными бросками, их авторами стали Брэйден Шенн и Александер Стин. В составе «Койотс» отметим дубль в исполнении Кристиана Дворака.



Владимир Тарасенко провёл на льду 19 с четвертью минут, Иван Барбашёв получил почти 14 минут игрового времени. Россияне завершили игру с показателями полезности «—1».

«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу кряду, обыграв гостей из «Флориды Пантерз» (4:3). Кевин Фиала в составе победителей оформил дубль, Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами за «Флориду».