«Колорадо» повторил клубное достижение, установленное в сезоне-2000/01

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» продлили серию побед до девяти матчей, на домашнем льду справившись с соперниками из «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра завершилась со счётом 3:1.



Эта победа стала девятой кряду для «Эвеланш». «Колорадо» не удавалось совершить подобную победную серию на протяжении 18 лет подряд с сезона-2000/01 (10.10.2000 — 28.10.2000).



Последний раз «лавины» проигрывали 28 декабря. В активе команды Джареда Беднара 55 очков после 45 игр. «Эвеланш» занимают седьмое место на Западе. Прошлый регулярный чемпионат «Эвеланш» завершили на последнем месте, набрав 48 очков за 82 игры.

Рекордная победная серия «Колорадо» составляет 12 матчей и датирована сезоном-1999/2000.