Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов забросил одну шайбу за последние 15 игр

ЦСКА в гостевом матче регулярного сезона КХЛ победил ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Один из лидеров «армейцев» Кирилл Капризов провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился в протоколе матча результативной передачей. При этом безголевая серия кандидата на поездку на Олимпийские игры 2018 года достигла восьми матчей. В последний раз форварду удалось отличиться 29 декабря 2017 года в игре с «Ладой».

В последних 15 матчах на счету Капризова одна заброшенная шайба. Всего в этом сезоне нападающий набрал 38 (15+23) очков в 45 матчах.