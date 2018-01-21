Итоги дня ВХЛ: «СКА-Нева» громит ЦСК ВВС, «Нефтяник» забросил 8 шайб «Спутнику»

21 января в Высшей хоккейной лиге состоялось шесть матчей.

«Челмет» на своём льду оказался сильнее «Ижстали» со счётом 2:0. Хоккеисты из Ижевска потерпели третье поражение кряду.

«Торос» в гостевом матче в дополнительное время вырвал победу у «Горняка» — 2:1 ОТ.

«Нефтяник» на чужом льду разгромил «Спутник» со счётом 8:1. Эта победа стала для хозяев седьмой подряд.

«Южный Урал» на домашнем льду в серии буллитов потерпел поражение от «Молота-Прикамье» — 2:3 Б.

«Динамо» СПб в домашнем матче нанёс поражение «Барсу» со счётом 5:3.

«СКА-Нева» разгромил ЦСК ВВС — 9:0.