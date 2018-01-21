Итоги дня ВХЛ: «СКА-Нева» громит ЦСК ВВС, «Нефтяник» забросил 8 шайб «Спутнику»

21 января в Высшей хоккейной лиге состоялось шесть матчей.
«Челмет» на своём льду оказался сильнее «Ижстали» со счётом 2:0. Хоккеисты из Ижевска потерпели третье поражение кряду.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Могильников (Подкорытов) – 39:03 (5x5), 2:0 – Уфимцев (Алексеев, Мошаров) – 56:02 (5x5)
«Торос» в гостевом матче в дополнительное время вырвал победу у «Горняка» — 2:1 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Горняк
Учалы
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Торос
Нефтекамск
0:1 – Постников (Пименов) – 14:53 (5x4), 1:1 – Протапович (Митякин, Нургалиев) – 34:45 (5x4), 1:2 – Гордеев – 62:30 (5x5)
«Нефтяник» на чужом льду разгромил «Спутник» со счётом 8:1. Эта победа стала для хозяев седьмой подряд.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
1 : 8
0:1, 1:3, 0:4
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Чиглинцев – 11:19 (5x5), 0:2 – Демидов (Хапов, Остроухов) – 30:57 (5x5), 1:2 – Угольников (Владимиров) – 31:48 (5x5), 1:3 – Мансуров (Воеводин, Сумин) – 32:18 (5x5), 1:4 – Ложкин (Байкеев, Остроухов) – 38:27 (5x4), 1:5 – Янсонс (Воеводин, Мансуров) – 42:14 (5x5), 1:6 – Байкеев (Янсонс, Мансуров) – 51:07 (5x5), 1:7 – Хапов – 58:35 (5x5), 1:8 – Байкеев (Ядроец, Насыбуллин) – 59:09 (5x5)
«Южный Урал» на домашнем льду в серии буллитов потерпел поражение от «Молота-Прикамье» — 2:3 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Южный Урал
Орск
2 : 3
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Чистяков (Епимахин, Дубовицкий) – 01:50 (5x5), 1:1 – Марченков – 02:24 (5x5), 1:2 – Епимахин (Синицын, Чистяков) – 24:29 (5x5), 2:2 – Чистяков (Куликов, Васильев) – 33:39 (4x5), 2:3 – Ремов – 65:00 ( ПБ)
«Динамо» СПб в домашнем матче нанёс поражение «Барсу» со счётом 5:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
5 : 3
2:1, 1:0, 2:2
Барс
Казань
1:0 – Бирюков (Назаревич, Кондратьев) – 13:13 (5x5), 1:1 – Кара (Осипов, Фаткуллин) – 14:10 (5x5), 2:1 – Чебыкин (Орлов, Кондратьев) – 16:34 (5x5), 3:1 – Назаревич (Кудинов, Чебыкин) – 35:16 (5x5), 4:1 – Кондратьев (Чебыкин, Орлов) – 41:47 (5x5), 4:2 – Марин (Кара) – 52:43 (5x5), 4:3 – Обухов (Марин) – 55:31 (5x5), 5:3 – Кондратьев – 59:44 (en)
«СКА-Нева» разгромил ЦСК ВВС — 9:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
9 : 0
3:0, 4:0, 2:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Квартальнов (Володин, Мальцев) – 01:00 (5x5), 2:0 – Толузаков (Рычагов) – 01:20 (5x5), 3:0 – Квартальнов (Мальцев, Тихонов) – 15:21 (5x4), 4:0 – Квартальнов (Кныжов, Гребенщиков) – 20:56 (5x5), 5:0 – Кныжов (Володин, Мальцев) – 21:14 (5x5), 6:0 – Конозов (Жихарев, Кукштель) – 23:11 (5x5), 7:0 – Орлович-Грудков (Мальцев) – 26:55 (5x5), 8:0 – Гребенщиков (Мальцев, Орлович-Грудков) – 43:17 (5x4), 9:0 – Кукштель (Конозов, Жихарев) – 45:35 (5x5)