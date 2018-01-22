«Сибирь» продлила контракт с Владимиром Первушиным до конца сезона-2018/19

«Сибирь» и нападающий Владимир Первушин договорились о продлении контракта на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2019 года.

31-летний Первушин в текущем регулярном чемпионате принял участие в 49 матчах и набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «-1». Он перешёл в новосибирский клуб из «Амура» в прошлом сезоне. Всего в КХЛ на счету форварда 32 заброшенные шайбы и 29 передач в 468 матчах при показателе полезности «-22».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»