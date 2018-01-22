«Спартак» — «Северсталь»: Александр Хохлачёв оформил первый хет-трик в КХЛ

В матче московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» хет-трик на свой счёт записал нападающий команды хозяев Александр Хохлачёв. Форвард, для которого подобное достижение стало первым в КХЛ, отметился заброшенными шайбами на 20-й, 35-й и 36-й минутах встречи.



На данный момент в матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт 3:2 в пользу команды Вадима Епанчинцева.

Посмотреть видео с заброшенной шайбой Хохлачёва можно на официальном сайте КХЛ.



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