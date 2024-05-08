Орлов повторил достижение Бёрнса и Коммодора в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс»

В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».
На данный момент позади первый овертайм, счёт в матче 3:3.
Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Этот гол стал вторым для 32-летнего хоккеиста в нынешнем плей-офф. Благодаря этому результату Орлов вышел на четвёртое место среди защитников в истории франшизы «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс» по заброшенным шайбам в своём первом плей-офф в составе команды. По этому показателю россиянин сравнялся с Дэвидом Танэйбом (2001), Майком Коммодором (2006), Джо Корво (2009) и Брентом Бёрнсом (2023). Больше только у Франтишека Каберле (4 — 2006), Шона Хилла (4 — 2002) и Даги Хэмилтона (3 — 2019).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, на данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0.
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