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Орлов повторил достижение Бёрнса и Коммодора в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс»

Орлов повторил достижение Бёрнса и Коммодора в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс»
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На данный момент позади первый овертайм, счёт в матче 3:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Овертайм 2
3 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)    

Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Этот гол стал вторым для 32-летнего хоккеиста в нынешнем плей-офф. Благодаря этому результату Орлов вышел на четвёртое место среди защитников в истории франшизы «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс» по заброшенным шайбам в своём первом плей-офф в составе команды. По этому показателю россиянин сравнялся с Дэвидом Танэйбом (2001), Майком Коммодором (2006), Джо Корво (2009) и Брентом Бёрнсом (2023). Больше только у Франтишека Каберле (4 — 2006), Шона Хилла (4 — 2002) и Даги Хэмилтона (3 — 2019).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, на данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0.

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