Орлов повторил достижение Бёрнса и Коммодора в истории франшизы «Харрикейнз»/«Уэйлерс»

В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».

На данный момент позади первый овертайм, счёт в матче 3:3.

Вторую шайбу гостей в этой встрече забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Этот гол стал вторым для 32-летнего хоккеиста в нынешнем плей-офф. Благодаря этому результату Орлов вышел на четвёртое место среди защитников в истории франшизы «Каролина Харрикейнз»/«Хартфорд Уэйлерс» по заброшенным шайбам в своём первом плей-офф в составе команды. По этому показателю россиянин сравнялся с Дэвидом Танэйбом (2001), Майком Коммодором (2006), Джо Корво (2009) и Брентом Бёрнсом (2023). Больше только у Франтишека Каберле (4 — 2006), Шона Хилла (4 — 2002) и Даги Хэмилтона (3 — 2019).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, на данный момент «Рейнджерс» впереди в серии 1-0.