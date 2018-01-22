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Хет-трик Хохлачёва не спас «Спартак» от поражения в игре с «Северсталью»

Хоккей

Московский «Спартак» на домашней арене уступил череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Команда Александра Гулявцева прервала серию из трёх поражений.

В составе хозяев все три заброшенные шайбы записал на свой счёт Александр Хохлачёв. У «Северстали» голы на свой счёт записали Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Кудако и Юрий Трубачёв, оформивший дубль.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3 : 4
1:0, 2:2, 0:1, 0:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Хохлачёв (Радил) – 19:30 (5x4), 1:1 – Кагарлицкий (Чернов) – 24:00 (5x5), 1:2 – Странски (Кудако, Гудачек) – 28:36 (5x5), 2:2 – Хохлачёв (Калинин) – 34:38 (5x4), 3:2 – Хохлачёв (Калинин, Лаюнен) – 35:52 (5x3), 3:3 – Трубачёв (Мазур, Вовченко) – 49:35 (5x4), 3:4 – Трубачёв (Евсеенков) – 63:17 (4x3)

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