Хет-трик Хохлачёва не спас «Спартак» от поражения в игре с «Северсталью»

Московский «Спартак» на домашней арене уступил череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 3:4 ОТ. Команда Александра Гулявцева прервала серию из трёх поражений.



В составе хозяев все три заброшенные шайбы записал на свой счёт Александр Хохлачёв. У «Северстали» голы на свой счёт записали Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Кудако и Юрий Трубачёв, оформивший дубль.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.



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