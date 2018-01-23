Василевский признан лучшим игроком матча с «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0.



Лучшим игроком матча признан вратарь «молний» Андрей Василевский, который отразил все 40 бросков по воротам и оформил седьмой «сухарь» в сезоне. В текущем чемпионате Василевский лидирует по количеству побед (28) и матчам на ноль.



Второй звездой стал нападающий «Тампы» Крис Куниц, который забил победный гол в меньшинстве.



Третьей звездой признан вратарь «Чикаго» Джефф Гласс, отразивший 29 из 31 броска.

Василевский повторил рекорд Хабибулина! 40 сейвов и 7-й «сухарь» в сезоне А Якупов забил первый раз за месяц, но сделал это красиво.