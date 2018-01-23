Комо — о шайбе Якупова: для него этот гол стал важнейшим

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Блейк Комо высоко оценил гол своего партнёра Наиля Якупова в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Якупов отметился заброшенной шайбой, прервав безголевую серию, которая составляла девять матчей. Предыдущий гол он забил 23 декабря в игре с «Аризоной Койотс». Шайба стала для Якупова девятой в сезоне, это лучший результат за последние три года.



«И для нас, и для Якупова эта шайба стала важнейшей. Соперник поймал кураж во втором периоде, мы стали терять шайбу и плохо двигаться… Этот гол возродил нас», — приводит слова Комо официальный сайт НХЛ.

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