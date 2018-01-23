На «Чемпионате» стартовал опрос «Потеря какого игрока станет наиболее ощутимой для сборной России на Олимпиаде?». Напомним, что защитники Антон Белов, Михаил Науменков и Алексей Береглазов, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин оказались среди российских спортсменов, которые не получили приглашений от МОК на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.