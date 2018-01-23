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Потеря какого игрока станет наиболее ощутимой для сборной России на Олимпиаде?

Хоккей

На «Чемпионате» стартовал опрос «Потеря какого игрока станет наиболее ощутимой для сборной России на Олимпиаде?». Напомним, что защитники Антон Белов, Михаил Науменков и Алексей Береглазов, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин оказались среди российских спортсменов, которые не получили приглашений от МОК на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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